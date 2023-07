Nočno zaprtje izvoza in dveh uvozov hitre ceste

Od 24. do 27. julija ponoči bodo zaradi nujnih vzdrževalnih del zaprti zadnji izvoz in prva uvoza na državno cesto 202 oziroma hitro cesto pri Sv. Andreju in na drevoredu Campi Elisi.

Zaprtje bo trajalo vsak dan od 22. do 6. ure in bo primerno označeno.

V navedenih dneh bodo morali vozniki, ki se pripeljejo v mesto, hitro cesto zapustiti pri izvozu za Ulico Svevo. Medtem ko bosta oba uvoza nanjo (iz smeri tržaškega nabrežja pri bazenu Bianchi v Ulici Passeggio Sant’ Andrea in iz Drevoreda Campi Elisi) zaprta. Naslednji uvoz na hitro cesto bo na voljo na koncu Ulice Svevo, na križišču z Ulico Baiamonti.