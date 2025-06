Občina Trst obvešča, da potekajo v tem obdobju vzdrževalna dela na mestnih predorih. Od danes (torka) do petka bo samo v nočnih urah, se pravi med 22. in 5. uro zjutraj, predor San Vito med Trgom Sansovino oz. Ulico Bernini in Ulico Leon Battista Alberti zaprt za promet in tudi za pešce.