Nocoj na nabrežju šov z droni

Ali lahko droni nadomestijo priljubljene in sugestivne, a tudi zelo onesnažujoče ognjemete? Na to vprašanje skušajo odgovoriti s pilotnim projektom, ki ga financira Dežela FJK. O učinkovitosti svetlobnih iger, ki jih na nebu ustvarijo brezpilotniki, se bomo lahko v Trstu prepričali danes ob 21.30, ko bo nad pomolom Audace in Velikim trgom zaživel Droni Show. Spektakel bo trajal 15 minut in bo imel glasbeno spremljavo; na sporedu bi bil moral biti na predvečer velikega šmarna, a so ga zaradi slabega vremena odpovedali. Danes med 21.15 in 22. uro bo nabrežje zaprto za promet.