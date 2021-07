Nocoj podelitev nagrade Luki Zuniću

22. festival kratkega filma ShorTS, ki se je začel v četrtek zvečer v Ljudskem vrtu De Tommasini v Trstu, se v kinodvoranah, na spletu, pa tudi na odprtem nadaljuje. Na prostem se letos vrača na svojo izvirno lokacijo v Ljudskem vrtu, kjer se je pred leti odvijal kot Maremetraggio. Med številnimi dogodki, ki jih do 10. julija predlagajo organizatorji festivala, bo danes na vrsti nagrajevanje mladega igralca Luke Zunića. V Trentinu rojeni igralec srbskega porekla se je namreč izkazal v vlogi nemirnega najstnika v filmu Non odiare, ki so ga snemali tudi v Trstu (kjer je tudi snemal film La ragazza ha volato). Nastopil je ob izkušenem Alessandru Gassmanu, režiser je bil Mauro Mancini.

Spored današnjih srečanj se bo pričel že v jutranjih urah: ob 11. uri bo na spletu potekal masterclass v organizaciji nagrajenca Luke Zunića. Tečaj, kateremu bo mogoče slediti tudi na Facebook strani festivala, bo vodila novinarka Elisa Grando.

V večernih urah bo pa potekalo nagrajevanje. Nagrado Prospettiva 2021 bo Zunić prejel ob krajši slovesnosti ob 20. uri v kinodvorani Ariston. Sledila bo projekcija filma Non odiare, kateri bo prisostvoval tudi režiser Mauro Mancini.

Toda v Aristonu ne bo na ogled le Mancinijev film: ob 22.15 je predvidena dodatna projekcija tekmovalca Pebbles. Indijski film, ki konkurira v kategoriji, namenjeni uveljavljajočim se filmskim industrijam, je režiral P. S. Vinothraj.

Danes in jutri se bo odvijal tudi štiriindvajseturni maraton ShorTS Comics, med katerim se bodo prijavljenci preizkusili v ustvarjanju stripovskih kratkometražnih filmov.