»Noša je del tebe, vanjo vložiš dušo«

Svojo šiviljsko delavnico si je Silva Perčič pred kratkim uredila v zgornjih prostorih svojega doma v Saležu, kjer je bila nekoč bivša sirarna, je zaupala. V zadnjih mesecih preživlja v njej dejansko ves dan. Tam je nastala noša letošnje neveste na Kraški ohceti Tine Forcic, tačas pa v njej zaključuje še nekaj drugih noš, med katerimi tudi goriško. Letos je bila precej zasedena s projektom o popisovanju noš na našem ozemlju Ženska duša v barvi in vezenini, nastala je tudi knjiga, sledile so si predstavitve, pa še tečaj šivanja vodi ob sredah in posledično pomaga tečajnicam, da bi zaključile pravočasno. »Zadnja dva meseca sta bila zelo intenzivna. Negativna plat tega je ta, da presedim tu ogromno ur, pozitivna pa je ta, da sem koncentrirana v eno in kar gre od rok,« je zaupala.

Zadnjic pred ohcetjo se bo šivilja Silva s svojimi tečajnicami srečala jutri v vaški šoli. Do zadnjega, pač. Tečajev se je lotila leta 1993, takrat je prvic sodelovala z Marto Košuta. »Imela sem srečo, da sem najprej šivala z Adriano Cibic, nato še z Marto Košuta, učila sem se pri Zoru Štoklju, z Ljubo Vrtovec pa sem spoznavala blago. Imela sem vse najboljše učitelje,« je priznala.

Tečajnice so v Saležu (tečaj šivanja noš je potekal tudi v Boljuncu) vseh starosti - odrasle ženske, precej pa je tudi mladih, takih, ki že šivajo, in takih, ki igle niso nikoli držale v rokah. Ali jim je uspelo pravočasno zaključiti nošo, naj je zanimalo. Seveda, je prikimala Silva. »Cisto vsaka, če ji je noša pri srcu in dobi prava navodila, lahko sešije obleko,« je ugotavljala. Dve leti, kar je obdobje med eno Kraško ohcetjo in drugo, je nekje idealen čas za pripravo ene ženske narodne noše. »Glede na to, da ni bilo lani ohceti, so tečajnice nekoliko upočasnile tempo in bolj umirjeno delale.« Ena se jim je na tečaju pridružila šele 2. aprila, pa je sešila kar dve noši, seštikala oplječe - srajčico, dva pasa in dve krili ...

Za vsako narodno nošo je nepregledno število ur dela, ročnega šivanja in vezenja - rezultat pa je daleč zelo kakovosten. »Težko je nošo potem komu posoditi, zlasti, če si jo sama sešila. Ne gre le za ure dela - noša je del tebe, vanjo si vpet. Ko tečajnicam razlagam simboliko motivov in vsaka izbere svojo, pomeni, da je v nošo, v vsak šiv vložila dušo.«