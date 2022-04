Nov festival SLOMAP - zemljevidi mlade ustvarjalnosti

Likovna umetnost, film, beseda in glasba. Kreativnost v vseh svojih odtenkih, obenem pa spodbuda mladim ustvarjalcem, da se predstavijo v drugih okoljih in s tem stopijo iz cone udobja oziroma tiste, ki ji marsikdo z angleškim izrazom najraje pravi kar »comfort zone«. V Trstu si bomo lahko tako denimo ogledali kratkometražne filme pretežno goriških filmskih ustvarjalcev, v Gorici pa občudovali ilustracije Tržačanke. Tako bi lahko povzeli vsebino festivala SLOMAP – zemljevidi mlade ustvarjalnosti, ki se bo začel v nedeljo in nadaljeval do prve polovice maja. Zamislili so si ga mladi prostovoljci, ki zaključujejo civilno službo pri Zvezi slovenskih kulturnih društev v Trstu, Gorici in Čedadu.

»Pri tej skupini prostovoljk in prostovoljcev smo začutili, da ima potencial in ga mora zato izraziti tudi navzven, z nečim razpoznavnim, kar predstavlja njih same, njihov svet, pogled in ustvarjalnost.

Nastal je tako SLOMAP, ki povezuje mlade na naselitvenem prostoru Slovencev v Italiji in tudi v prostorih, ki so nekoliko neobičajni,« je razložila predsednica ZSKD Živka Persi. Radovedni so tudi že pri združenju Arci servizio civile, pod okriljem katerega poteka civilna služba: po daljšem premoru zaradi pandemije se veselijo novega mladinskega kulturnega vretja, je na včerajšnji predstavitvi v tržaški kavarni KNULP povzela Alina Tomasella.

Kaj se torej obeta? Bistvo dogajanja so razkrili sami pobudniki, v imenu katerih sta spregovorila prostovoljca Miljana Stević in Jadran Vecchiet.

Za osnovno izhodišče novih idejnih zemljevidov so si izbrali različnost: ustvarjalno, eksistenčno in geografsko. Poleg omenjenih različnih zvrsti umetnosti se v eno samo celoto spajajo tudi kraji izvora prostovoljcev in ustvarjalcev. Sami dogodki ne bodo potekali le na običajnih prizoriščih slovenskega kulturnega utripa v Italiji. V to jih je delno prisililo dejstvo, da Kulturni dom v Trstu v prihodnjih tednih ne bo na voljo, zato so se odločili za širši časovni razpon in alternativni izbor prizorišč, so pojasnili.