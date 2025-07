Nov pripomoček za dostopnejše kopanje

V občinskem kopališču Lanterna, znanem tudi z imenom Pedočin, imajo nov pripomoček za osebe na vozičku, ki se želijo kopati v morski vodi. Občina je nakupila elektronsko ročico za dvigovanje oseb s posebnimi potrebami. Asistenti bodo tako lažje premeščali oskrbovance iz osebnega vozička na voziček, ki je namenjen kopanju v morju. Pripomoček bodo lahko uporabljali spremljevalci organizacij, ki skrbijo za osebe na vozičku.

Poletni sezoni 2025 v Pedočinu je občina namenila 274.000 evrov. Omenjena naprava za dviganje ljudi je vredna 860 tisoč evrov. Za pet »morskih« vozičkov so potrosili štiri tisoč evrov, na kraju pa sta še voziček za otroke in eden za odrasle, ki ga daje na razpolago družba Noese Scei. Slednja upravlja osebje pri vhodu, za katero je predvidenih 83 tisoč evrov, za čiščenje pa 68 tisoč evrov. S petimi tisočimi evri so postavili alarm pri zasilnem izhodu iz ženske plaže (kopališče se deli namreč na plažo za ženske in tisto za moške), sedem tisoč evrov so namenili postavitvi protionesnaževalne mreže, tri tisoč opremi, 12 tisoč pa upravljanju vstopnine z družbo Esatto.