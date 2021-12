»Nov« razgled z Volnika

»V naslednjih tednih vas vabim, da se odpravite na izlet Volnik (544 metrov),« se glasi vabilo, ki ga je zgoniška županja Monica Hrovatin naslovila svojim občanom in FB prijateljem. Občina Zgonik je namreč v jesenskih dneh poskrbela za vzdrževalna dela na razgledni točki na vrhu hriba. Dela, ki so vredna kakih 3000 evrov, so vključevala obnovo oz. prebarvanje lesene strukture in zamenjavo nekaj dotrajanih stopničk ter postavitev nove informativne table. Na njej so zabeležena imena vseh gora, ki se odpirajo pogledu pohodnikov, hkrati pa so zapisane tudi večje vasi pod hribom.

Taka tabla je na vrhu sicer že stala – postavili so jo vsaj pred dvajsetimi leti z evropskimi projekti, je namignila. »Vendar ni bila tako podrobna, pa tudi vasi, kot so Komen, Pliskovica ali Gorjansko, ni bilo na njej zapisanih.« Vreme bo v prihodnjih tednih sončno, idealno za sprehod, je namignila županja. »Pogled, ki se vam bo odprl nad nezaraščenimi pobočji, je čudovit. Vreden sprehoda! Promovirati smo želeli naš čudoviti teritorij!«