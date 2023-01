Nov Rotary club z mednarodnim pridihom

V Trstu so včeraj ustanovili nov Rotary club International. Prireditev ob njegovi ustanovitvi je potekala na Visoki šoli za management MIB. Značilnost novega kluba je njegova mednarodna plat, med ustanovnimi člani so tudi Slovenci.

Na dogodku so spregovorili predsednik novega kluba Fabio Radetti, guvernerka okrožja 2060 za severovzhodno Italijo Tiziana Agostini, generalni direktor MIB Vladimir Nanut (ki je postal tudi prvi častni član kluba) in deželni odbornik Pierpaolo Roberti. Slednji je dejal, da je »ustanovitev novega kluba tudi potrditev za okolje, ki raste tako ekonomsko kot demografsko.«

Rotary je svetovno združenje poslovnežev in strokovnjakov, ki nudijo humanitarno podporo in spodbujajo spoštovanje visokih etičnih načel pri opravljanju vsakega poklica ter so predani grajenju prijateljstva in miru. V nov Rotary club je včlanjenih 25 ljudi iz sedmih držav, ženske pa so zastopane več kot 30-odstotno. Med njimi so tudi štirje Slovenci iz Italije, in sicer veterinar Egon Malalan, podjetnica Valentina Filippi, novinar Jan Grgič in inženir Rado Šušteršič. Pomen novega kluba je prav njegova oznaka international, saj jo edini nosi v Trstu. Zanjo so si člani prizadevali, saj priča o multikulturnost Trsta.