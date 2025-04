Nova gasilska enota bo celotno deželo lahko nadzorovala 24 ur na dan

Tržaški in deželni gasilci bodo s pomočjo nove enote, opremljene z droni, še bolj učinkoviti. Včeraj so namreč na gasilskem poveljstvu v Ulici D’Alviano predstavili enoto SAPR (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto), ki premore pet dronov in šest pilotov. Slednji so porazdeljeni po pokrajinskih enotah FJK in so sicer v vsakdanu »redni« gasilci, po potrebi pa lahko priskočijo na pomoč kot piloti. Letalniki bodo domovali v Trstu in bodo na voljo v celi Furlaniji - Julijski krajini.