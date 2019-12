Nova info točka na Velikem trgu

Na Velikem trgu, tik pod Mestno hišo, so včeraj namenu predali prenovljeno info točko, ki jo bo poslej upravljala deželna agencija PromoTurismo FVG. Ta je doslej turistične informacije nudila nedaleč stran v pritličnih prostorih deželne palače, kjer bodo po novem uredili pisarne za deželne uradnike. Turistični prostori pod Mestno hišo bodo odprti vsak dan v tednu, v njih pa bodo delale štiri turistične delavke.

To so ob včerajšnjem uradnem odprtju povedali tržaški župan Roberto Dipiazza, odbornik za turizem Giorgio Rossi in direktor deželne agencije PromoTurismo FVG Lucio Gomiero. Ta je z veseljem pozdravil racionalizacijo turistične službe, saj sta do nedavnega na Velikem trgu delovali dve info točki: eno je upravljala deželna agencija PromoTurismo FVG, eno pa združenje Pro Loco.