Nova konjeniška enota je na Kras prijezdila iz Belluna

Posebna konjeniška enota karabinjerjev, ki od danes na tržaškem Krasu bdi nad divjim odlaganjem kosovnih odpadkov, je prijezdila iz sosednjega Veneta, točneje iz Belluna. Kot prva na terenu klopotata Colosseum in Dauno, so danes povedali na predstavitvi nove službe. Gre za izkušena konja, ki sta vajena težkih in neravnih poti v podeželskih in gozdnatih območjih, so danes sporočili tržaški karabinjerji. Pripadata italijanski pasmi murgese in sta se skotila v vzrejališču v Apuliji. Zdresirali so ju v naravnem rezervatu Vincheto di Celarda pri Bellunu.

Kasneje se jim bodo pridružili še drugi konji, ki so jih vzredili v specializiranem centru karabinjerjev v Bellunu. Konjeniška enota na Krasu bo poskusno delovala do petka.