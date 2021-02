Nova občinska upravna enota pri Sveti Ani

Tržaška občina je danes dopoldne odprla novo upravno enoto.Na gosto naseljenih območjih Sv. Ane, Sv. Sobote in Škednja, kjer živi okrog 40 tisoč ljudi, namreč ni bilo občinskega urada. V poslopju v Ulici Macelli, ki je nekoč bila remiza tramvajev, bodo od ponedeljka dalje sprejemali občane in občanke ter jim nudili osnovne storitve, za katere so se morali nekoč odpeljati do uradov v Ulici Locchi ali v mestno središče.

»Sv. Ana, Sv. Sobota in Škedenj imajo velik potencial. S ciljem, da bi se občinska uprava čimbolj približala svojim občanom, smo se odločili za novo enoto v predmestju,« je na uradnem odprtju izjavil Michele Lobianco, v občinski upravi pristojen za matične zadeve. Obnova 300 kvadratnih metrov velike dvonadstropne stavbe je občino stala 552 tisoč evrov, katerih 400 so namenili gradbenim in infrastrukturnim delom, 152 pa nakupu in postavljanju novih tehnologij, informatizaciji prostorov in opremi.

V novih prostorih bodo lahko občani v pritličju trenutno le zaprosili za osebno izkaznico, v kratkem pa bo mogoče koristiti vse usluge, ki jih običajno ponujajo pri občinskih upravnih enotah. Od ponedeljka do petka med 8.30 in 12. uro ter ob ponedeljkih in sredah med 14. in 16. uro bodo uradi odprti za javnost. V prvem nadstropju, kjer je velika sejna dvorana z modularno mizo ter pisarna vodje uradov, bo svoj sedež imel rajonski svet.