Nova odprava na poti v Antarktiko

Enajst raziskovalcev Državnega inštituta za oceanografijo in eksperimentalno fiziko (OGS) je pred dnevi z ladjo in ledolomilcem Laura Bassi krenilo iz Nove Zelandije v smeri Antarktike. Odprava se namreč pripravlja na novo misijo za analizo dinamik ledene ploskve in vpliva, ki ga imajo na občutljivo okolje podnebne spremembe. Študije bodo nastale v okviru projektov OLLAPS - Cook glacier- Ocean system, seaLeveL and Antarctic Past Stability in ISOBatA: Italian Southern Ocean Bathymetry from consistent exploitation of opportunistic seafloor datasets in Antarctic region and surrounding areas, ki jih podpira Državni program za raziskovanje v Antarktiki, koordinira pa tržaški OGS.

Kontovelsko-kriški kapitan Franko Sedmak bo ledolomilca in v njem raziskovalce v 15 dneh pripeljal do ledenikov Cook in Ninnis na zahodu Rossovega morja ter nazaj. »Odprava ima tokrat namen, da analizira vplive in posledice segrevanja oceanov na občutljivem območju, ki je še danes eno od najmanj raziskanih,« je pojasnila Laura De Santis, geofizičarka inštituta OGS in koordinatorka projekta.