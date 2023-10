Tako kot se je zgodilo pred nekaj tedni, so sile javnega reda tudi danes vstopile v zapuščeno skadišče ob železniški postaji silos, da bi legitimirale migrante, ki tam bivajo v nehumanih razmerah.

Pri akciji so sodelovali policija, karabinjerji, finančna policija in lokalna policija. Nekatere migrante, ki niso imeli dokumentov, so odpeljali na kvesturo.