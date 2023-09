V silosu izredna akcija organov pregona

V silosu je v teku izredna akcija organov pregona, pri kateri ob policistih sodelujejo še karabinjerji, finančni policisti in lokalni policisti. Na podlagi odločitve, ki jo je sprejel pokrajinski odbor za javni red in varnost, preverjajo identiteto in status migrantov, ki tam (v nehumanih razmerah, kot smo že večkrat poročali) živijo in prenočujejo. Gre za preverjanje v luči bodočih premestitev migrantov v druge kraje, pojasnjujejo s kvesture.

Preverili naj bi status okrog 130 oseb, večina katerih naj bi razpolagala s potrebnimi dokumenti, približno dvajseterica pa naj bi jih ne imela in naj bi jo prepeljali na kvesturo.

Lastnik silosa, družba Coop Alleanza 3.0, se je že pred časom obrnil na organe pregona z ovadbo zaradi nezakonite zasedbe poslopja.