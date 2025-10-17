Nova vlačilca za vse večjo varnost in kakovost v tržaškem pristanišču

Družba Tripmare je obogatila svojo floto z dvema novima vlačilcema Captain Cat in Med Rigel iz serije Reversed Stern Drive Tug 2513, ki bosta vodila plovila iz oz. v tržaško pristanišče. Milijonsko investicijo so danes predstavili v prostorih luške kapitanije s slovesnostjo in tradicionalno splavitvijo s steklenico šampanjca.

Vlačilca nove generacije opremljena z najsodobnejšo pomorsko tehnologijo sta primerna za vodenje večjih ladij, ki v zadnjih letih vse bolj pogosto pristajajo v Tržaškem zalivu ter za upravljanje okvar na morju in drugih izrednih primerov. »Z novima vlačilcema ponovno izkazujemo, da na področju varnosti in kakovosti prisegamo na najvišje standarde, tako za tržaško pristanišče kot za vse naše partnerje,« je slovesnost uvedel upravni direktor družbe Tripmare Alberto Cattaruzza in pozdravil goste, med katerimi so sedeli prefekt Giseppe Petronzi in kvestorica Lilia Fredella, kapetan luške kapitanije Luciano Del Prete, tržaški škof Enrico Trevisi, odbornika Dežele Furlanije - Julijske krajine Alessia Rosolen in Fabio Scoccimarro, tržaški župan Roberto Dipiazza in drugi lokalni politiki, poveljniki ter dijaki tržaškega pomorskega zavoda Nautico, »ladje so dan za dnem večje in sodobnejše. Tripmare si zato prizadeva, da bi plovila s posadkami imela vse, kar potrebujejo ob prihodu in odhodu iz tržaškega akvatorija, v katerem delujemo spoštljivo do okolja, s posebno pozornostjo na varnost v vodnem prometu.«