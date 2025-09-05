Nove jasli v Rojanu bodo drugo leto zapored samevale

Povsem nova stavba v Rojanu, v kateri bi morale zaživeti jasli, bo tudi v tem šolskem letu samevala. Že drugo leto zapored. Tu bi lahko sprejeli 66 malčkov. Mestne oblasti se namreč še vedno niso dogovorile, kakšen model varstva želijo ponuditi tržaškim družinam. Velika večina v desnosredinski koaliciji je za privatizacijo varstva, levosredinska opozicija se zavzema za institucionalno varstvo, trn v peti koalicije pa predstavljajo zlasti nasprotniki privatizacije znotraj lastnih vrst.

Zakaj bi rojanski program moral ostati v javnih rokah, so razpravljali na včerajšnjem javnem srečanju na trgu pred rojansko cerkvijo. Srečanje je priredil sindikat CGIL, ki je pred tedni podoben format prinesel tudi na Trg Puecher pri Sv. Jakobu. A če je bilo tamkajšnje srečanje o varnosti odlično obiskano, je imelo včerajšnje srečanje o rojanskih jaslih bolj skromen obisk. Na povabilo organizatorjev so se odzvali predstavniki opozicijskih levosredinskih strank, iz vrst desne sredine pa so vabilo zavrnili vsi po vrsti.

Izjema v desnem taboru

Edina, ki se je opravičila za odsotnost, je bila mestna svetnica iz vrst stranke Naprej, Italija Angela Brandi, ki nameram mestnih oblasti odločno nasprotuje že od prvega dne. Na različnih sejah mestnega sveta je ponovila, da morajo rojanske jasli, ki so bile zgrajene z javnim denarjem, ostati v občinskih rokah.