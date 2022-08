Nove jasli vključene v NOO

Ureditev novega vzgojnega središča pri Sv. Ivanu in vrtca v Ulici dell’Edera postaja dan za dnem bolj stvarna. Tržaška občina je danes prejela dobro novico, da so dela na območju nekdanje vojašnice Chiarle pri Sv. Ivanu in v ulici ob glavni univerzi vključena v Državni načrt za okrevanje in odpornost (NOO). Vlogo za sofinanciranje projektov za vsoto, ki presega 11 milijonov evrov, je občina oddala marca letos.

Za gradnjo novih jasli pri Sv. Ivanu so tako namenili 2.174.000 evrov, rušenju dotrajanih poslopij in širitvi že obstoječe predšolske infrastrukture pa 1.699.440 evrov. Na kraju, kjer je nekoč stala vojašnica – porušili so jo lani – naj bi tako do leta 2026 nastale občinske jasli. Novo poslopje bodo gradili z biokompatibilnimi materiali, čimbolj naravnimi in okolju prijaznimi, ter s tehnologijo, ki bo v prihodnosti omogočila selektivno rušenje. Ekološko sprejemljiva in učinkovita gradnja naj bi dovoljevala recikliranje in ponovno uporabo vseh materialov. Prostori bodo lahko sprejeli 66 otrok v dveh oddelkih, 43 malčkov starih med 3 in 12 mesecev in 23 malčkov starih med 12 in 36 mesecev.

Med temi naj bi bili tudi otroci slovenskih družin, saj se je občina junija letos obvezala, da bo pri Sv. Ivanu odprla slovenski jaslični oddelek.

Drugi projekt, za katerega je ministrstvo odobrilo sofinanciranje, zadeva, kot rečeno, odprtje vrtca v Ulici dell’Edera pri univerzi, kjer nameravajo podreti obstoječi objekt in zgraditi novega. Rušenju obstoječih struktur in gradnji novih jasli so namenili 2.275.200 evrov, ureditvi novega vzgojnega središča pa 4.896.000 evrov.