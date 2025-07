Nove lokacije za nekatere nocojšnje prireditve

Ponedeljkov večer naj bi bil na Tržaškem obilen s padavinami. Civilna zaščita je do jutri do 9. ure za celotno Furlanijo - Julijsko krajino razglasila rumeno opozorilo pred nevihtami. Zato so se organizatorji nekaterih poletnih prireditev odločili, da jih preselijo v zaprte prostore oziroma prenesejo na drug datum.

Tako bodo današnji otvoritveni film niza #cinemanordest, ki ga v Ljudskem vrtu v Trstu posvečajo domačim filmskim produkcijam, prikazali v pravkar obnovljenem kinu Ariston. Tu bo ob 21. uri na sporedu Amiche mai (režija Maurizio Nichetti, igrata Angela Finocchiaro in Serra Yilmaz). Vstop je prost.

Festival TriesteLovesJazz pa sporoča, da bodo nocojšnji koncert, ki bi moral biti ob 21. uri v vrtu Muzeja Sartorio, nadoknadili v četrtek, 17. julija.