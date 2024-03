Nove telovadnice nočejo, območje naj ostane zeleno

Nadaljujejo se protesti nasprotnikov občinskega projekta gradnje večje telovadnice v Ulici Frausin pri Sv. Jakobu in rušenja nekdanje gostilne Pavan. S slednjim bodo po napovedih občine začeli že v prihodnjih dneh, kljub pozivom prebivalcev, ki trdijo, da je izvajanje del nezakonito.

Včeraj so predstavniki Odbora za Sv. Jakob z društvom Campo Libero, starši Večstopenjske šole Sv. Jakob in drugimi Šentjakobčani, bili prisotni na seji občinskega sveta, da bi ponovno pozvali politike, naj se odzovejo na njihove zahteve, saj že eno leto prosijo za pogovor.

Tudi v nedeljo dopoldne so pred bivšo gostilno Pavan ponovno izpostavili enoletno dogajanje. Občina je namreč javno objavila novico, da želi na kraju zgraditi večjo telovadnico, ki bi jo upravljalo športno društvo Ginnastica 81 s sedežem v bližnji Ulici Vespucci v občinski palači s tremi večjimi telovadnicami. Za gostilno Pavan, prav tam, kjer bi občina gradila, pa je večje dvorišče, ki ga je sosednja Večstopenjska šola Sv. Jakob uporabljala za svoje dejavnosti na prostem. Kraj, ki ga je občina uredila leta 2013, so sicer uporabljala tudi številna lokalna društva, še zlasti tista, ki skrbijo za osamljene starejše občane. »Potrebujemo zelenice in senco dreves za toplejše mesece,« je v nedeljo povedala občanka, ki je s svojo 90-letno mamo večkrat sedela v t.i. »Ex Pavanu«. Predstavnica staršev slovenske šole pa je spomnila, da so pred kratkim oddali na občino peticijo s skoraj 600 podpisi, v kateri zahtevajo, naj občina zagotovi uporabo telovadnice tudi šoli ter naj ne uniči zelenega območja ali pa šoli in skupnosti predlaga drugo rešitev v zavarovanem prostoru. Odbor med drugim očita občini, da je pred dvema tednoma postavilo delovišče z napačno dokumentacijo, ki se je nanašala na drugo poslopje v videmski pokrajini, kasneje pa dokument zamenjala z drugim, ki prav tako ni bil pravilen, saj je na njem za rušenje bila navedena zgrešena hišna številka.

A dela so se kljub temu začela. Včeraj so tehniki začeli s prilagoditvijo napeljav in večstopenjski šoli prav med poukom nenapovedano izklopili elektriko ter telefonsko povezavo. Katere bodo druge posledice zaradi rušenja stavbe nasproti šole sprašujejo tudi svetniki opozicije v občinskem svetu. Valentina Repini (Demokratska stranka) je za včerajšnjo sejo občinskega sveta pripravila nujno svetniško vprašanje in pristojne odbornike prosila za več pojasnil.