Novega lastnika bo iskalo podjetje Vertus

Nemški investicijski sklad Faircap, ki upravlja s tovarno Adriatronics v tržaški industrijski coni, je imenoval svetovalca, ki bo v naslednjih mesecih v sodelovanju z ministrstvom za nacionalno proizvodnjo iskal kandidate, pripravljene na prevzem tovarne. Gre za podjetje Vertus iz Milana, ki se ukvarja s poslovnim svetovanjem. Podjetje bo tako stopilo v stik z 203 podjetji, ki bi bila pripravljena vložiti v tržaški obrat in ga prevzeti. V iskanju novega lastnika tržaške tovarne bo sodeloval tudi poslovni svetovalec Piero Fossati. Novico so sporočili sindikati po današnjem srečanju na omenjenem ministrstvu v Rimu.

Kot so sindikati kovinarjev FIM, FIOM in UILM po včerajšnjem sestanku zapisali v sporočilu za medije, je med 203 kandidati za prevzem tovarne pri Žavljah najti podjetja, ki se ukvarjajo z robotiko, letalstvom, pa tudi z obrambnimi tehnologijami. »Gre za industrijska podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo, podobni tisti, ki smo je bili vajeni v tržaškem podjetju,« so zapisali sindikati in dodali, da so med resnejšimi kandidati za prevzem obrata podjetja, ki se ukvarjajo s strojništvom, elektrotehniko in računalništvom.

Poslovni svetovalci so sindikalistom, zvezi industrialcev Confindustria, Deželi FJK, agenciji Invitalia in predstavnikom podjetja Adriatronics na sestanku v Rimu predstavili tudi časovnico iskanja novega investitorja, ki bi prevzel tržaško tovarno. Prve odzive naj bi poslovni svetovalec dobil do konca maja, junija pa naj bi izbrali eno ali dve podjetji, ki bi bili pripravljeni prevzeti žaveljski obrat. V poletnih mesecih vse do septembra bi nato stekla pogajanja za prevzem tovarne in naj bi bila sklenjena končna pogodba z novimi lastniki. Pri pogajanjih bo poleg podjetja Vertus sodeloval tudi Piero Fossati, poznan obraz reševanja tržaških industrijskih obratov: ravno njega je družba Wärtsilä ob odhodu iz Italije imenovala za svetovalca za iskanje podjetja, ki bi prevzelo tovarno pri Boljuncu.