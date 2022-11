Poletne temperature v jesenskem obdobju so ob prazničnih dneh tudi na plaže na Tržaškem privabile veliko ljudi. Nekateri so se po plaži sprehajali, drugi so se sončili, najbolj pogumni pa so se tudi kopali. Tako v Sesljanu kot v Barkovljah je bilo slišati tudi več turistov, med njimi Slovence in Avstrijce.

Temperatura morja dosega na Tržaškem namreč še vedno več kot 20 stopinj Celzija, podobno velja tudi za temperaturo zraka.