Novi kvestor stavi na sodelovanje z občani

Po 21-letni izkušnji v Milanu ter vodenju kvestur v Aosti in Piacenzi je Pietro Ostuni danes zjutraj prevzel mesto tržaškega kvestorja. Nasledil je Irene Tittoni, ki bo po novem skrbela za red in varnost v poslanski zbornici v Rimu. »Tržaška kvestura je bila vedno pomembna, to pa velja toliko bolj v tem posebnem zgodovinskem trenutku,« je povedal na prvem srečanju z novinarji in pri tem namignil na izzive, ki jih ponuja begunska kriza kot posledica vojne v Ukrajini, pa tudi na balkansko pot.

Prvi dan je Ostuni namenil spoznavnim srečanjem s prefektom, predsednikom deželne vlade, tržaškim županom, jutri bo obiskal obmejne policiste in karabinjerje, potem se bo sestal še s finančno policijo, policijskimi sindikati in drugimi ustanovami. Na vprašanje, ali namerava kmalu spoznati tudi slovenske kolege onstran meje, je odgovoril pritrdilno, »gotovo, saj je čezmejno sodelovanje na takem območju v našem poklicu ključnega pomena«.

Trst je označil kot dokaj varno mesto, »kljub temu pa je nadzor na ozemlju bistven«. Pozorni je treba biti ne samo na t.i. mikro kriminaliteto, ampak tudi na apetite večjih združb, ki jih lahko privabi gospodarski razvoj mesta. Sam pa stavi predvsem na sodelovanje z občani, nujno jih je poslušati, saj so tudi majhni dogodki lahko znaki pomembnejših sumljivih dejavnosti.