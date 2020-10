»Novi lockdown bi bil nevaren za gospodarsko in socialno stabilnost«

»Morebiten novi lockdown v proizvodnem sektorju in drugih področjih bi bil zelo nevaren za gospodarsko in socialno stabilnost države.« To je poudaril predsednik zveze Confindustria Alto Adriatico (Confindustria severnega Jadrana) Michelangelo Agrusti ob robu včerajšnjega zaključnega dvodnevnega zasedanja t.i. Cluba dei 15 (Klub petnajstih) v hotelu Savoia Excelsior, ki je prvič potekalo v Trstu. Gre za skupino združenj Confindustrie, ki zastopajo italijanska območja z največjo stopnjo podjetij, ki predelujejo surovine in proizvajajo končne izdelke.

Agrusti je dodal, da na srečanju niso poglobili vprašanja morebitnega novega lockdowna, ker so srečanja članov kluba namenjena specifičnim temam. Toda mimo tega problema ni bilo mogoče. »Prepričani smo,« je dejal Agrusti, da ponovni lockdown »ni mogoč« in to velja še zlasti za velika podjetja, ki so vsekakor upoštevala vse varnostne in zdravstvene ukrepe tudi v najhujšem obdobju pandemije novega koronavirusa. Confindustria namerava še naprej izvajati dobre prakse, ki so jih razvili skupaj s sindikalnimi organizacijami.