Novi prapor uvedel praznik

Črki S in R, ki skupaj tvorita kroga. Ta se povezujeta v simbol neskončnosti, v njem pa se bohotijo nabrežinski mostovi in vaški zvonik. Nov prapor svetega Roka od včeraj krasi nabrežinski zvonik in balkonček kulturnega doma.

Devinsko - nabrežinski župan Igor Gabrovec in predsednik Športnega društva Sokol Pavel Vidoni sta na pročelju Kulturnega doma Igo Gruden razvila nov prapor svetega Roka, ki je nastal izpod rok umetnikov Nadje Doljak in Jurija Devetaka. Župnik Karel Bolčina je prapor le še blagoslovil in slovesno praznovanje vaškega zavetnika, ki bo trajalo ves teden, se je začelo.

»Letos že četrtič praznujemo našega zavetnika,« je na včerajšnji otvoritveni slovesnosti pred nabrežinskim kulturnim društvom Iga Grudna dejal Vidoni in dodal, da je letošnji program eden najpopolnejših, kar jih je v teh letih videla Nabrežina. Kulturna in zabavna ponudba bo zadovoljila obiskovalce vseh starosti. Vse pa se je včeraj popoldne, na dan farnega zavetnika, začelo s slovesno sveto mašo, ki jo je daroval goriški nadškof Carlo Roberto Maria Redaelli. V pridigi je spregovoril o skupnosti in delu v pomoč bližnjemu, kot je sveti Rok počel med kugo v srednjem veku.