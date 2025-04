Novi predsednik tržaške pristaniške uprave bo Antonio Gurrieri

Minister za infrastrukturo in prevoz Matteo Salvini je za novega predsednika tržaške pristaniške uprave danes predlagal Antonia Gurrierija. O imenovanju se mora zdaj izreči Dežela FJK, nato pa se bo postopek nadaljeval še pri pristojnih parlamentarnih organih. »Zadovoljen sem za prejeto zaupanje in pričakujem nadaljnji postopek pred imenovanjem,« so bile prve besede, ki jih je Gurrieri izrekel po novici.

Gurrieri je bil doslej generalni sekretar tržaškega pristanišča in so mu v pristaniških krogih pripisovali največje možnosti za imenovanje. Podpirajo ga skoraj vsa podjetja, ki so povezana s pristaniško dejavnostjo.

Salvini je predlagal še štiri predsednike pristaniških uprav v drugih deželah, in sicer Francesca Benevola v Emiliji - Romanji, Francesca Mastra v Apuliji za južni Jadran, Giovannija Gugliottija v Apuliji za Jonsko morje in Davida Gariglia v Toskani.