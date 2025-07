Novi prefekt namerava iskati rešitve po meri

Prefekt, nekdanji kvestor, občasno tudi metaforični lekarnar in krojač. Tako - in še drugače - bi lahko opisali Giuseppeja Petronzija, nekdanjega tržaškega kvestorja, ki je od danes tržaški prefekt in vladni komisar za Furlanijo - Julijsko krajino. Dan se je začel s polaganjem venca tržaškim padlim in s pogovori s predstavniki varnostnih organov ter prvim uradnim srečanjem s tržaškim županom Robertom Dipiazzo, dopoldne pa je Petronzi, ki je v Trst ravnokar prišel iz Trenta, prvič v novi vlogi tudi srečal medije.

Petronzi je tržaškim policistom poveljeval do konca leta 2020, nakar se je preselil v Milan, kjer je tamkajšnjo kvesturo vodil skoraj štiri leta. Trst se je v teh slabih petih letih po eni strani spremenil, po drugi pa sploh ne, je ocenil. Kot prvo glavno spremembo je omenil porast turizma. Tudi glede tega je sicer dejal, da je prefektova vloga bolj koordinacijska kot operativna. Župan Dipiazza ga je tudi že seznanil z nekaterimi kočljivimi vprašanji oziroma srednjeročnimi varnostnimi prioritetami, nenazadnje s projektom preureditve tržaškega Starega pristanišča. O bližnjem Trgu Libertà je Petronzi dejal, da gre za »nekakšen déjà vu«, saj je bil o tamkajšnji varnostni situaciji govor že za časa njegovega poveljevanja tukajšnji policiji.

Glede morebitne prisilne preselitve migrantov, ki domujejo v skladiščih Starega pristanišča, je Petronzi dejal, da mora prej spoznati situacijo. »Po tem lahko sešijemo obleko po meri,« je dejal s prispodobo. Pri tovrstnih primerih, je spomnil, pa ne sme zmanjkati človečnost. V zvezi z rešitvami po meri se je tudi primerjal z lekarnarjem. Med današnjo novinarsko konferenco je novi prefekt vselej poudarjal, da mora prej poglobiti aktualna tržaška vprašanja. »Naučim pa se hitro,« se je pošalil in obljubil konkretnejše korake po sredinem prvem zasedanju odbora oziroma koordinacije za varnost. Jutri pa namerava srečati glavno tržaško tožilko Patrizio Castaldini.