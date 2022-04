Novih slovenskih jasli ne bo

Kmalu bodo na Tržaškem odprli dvoje novih otroških jasli, v okviru ukrepov, financiranimi s sredstvi iz Načrta za okrevanje in odpornost (NOO) pa želi občina predlagati ureditev še dodatnih dveh vzgojnih prostorov za najmlajše in tako v prihodnjih letih zagotoviti varstvo 240 otrokom več kot letos. Občinsko storitev bo tako lahko koristilo veliko več družin. V štirih prenovljenih jaslih pa, kot kaže, ne bo prostora za slovenski jezik. Po napovedih Nicole Matteoni, v občinski upravi pristojni za šolstvo, nikjer niso predvideli ustanovitve slovenskega oddelka, niti na kraškem robu. Nove jasli bodo nastale v Rojanu in pri Sv. Ivanu.

Letos je občina prejela 1048 prošenj za obiskovanje občinskih jasli v šolskem letu 2022/2023, mest na razpolago pa bo od septembra dalje le 515. Toliko prošenj so namreč sprejeli, 282 otrok pa je odromalo na čakalni seznam. Občina trenutno upravlja 17 otroških jasli in dva prostora za otroke, ki se pripravljajo na vstop v vrtec, a ob začetku šolskega leta še niso dopolnili treh let (oddelki »primavera«). Ker želi ugoditi čim večjemu številu družin, občina že vrsto let sklepa konvencije z zasebnimi otroškimi jaslimi, kjer je vsako leto določeno število mest zagotovljeno otrokom, katerih starši so zaprosili za vstop v občinske jasli. V slednjih ponekod sprejemajo že zelo majhne otroke. Trimesečne dojenčke povija in crklja usposobljeno ter profesionalno osebje, ki si nato od ponedeljka do petka med 7.30 in 16.30 prizadeva za vzgojo fantkov in deklic starih do treh let.