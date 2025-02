Novinarke in novinarji tržaškega dnevnika Il Piccolo danes (13. februarja) stavkajo. Časopis torej jutri (14. februarja) ne bo izšel, spletne strani pa od polnoči do polnoči ne bodo ažurirali.

Odločitev so včeraj sprejeli na skupščini po soočenju z založnikom, podjetjem Nordest Multimedia, s katerim niso bili zadovoljni, je sporočil novinarski sindikat Assostampa. Zahtevali so zagotovila o številu zaposlenih in samostojnosti dnevnika, ki pa jih niso dobili, so pojasnili.