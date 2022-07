Novo odborniško ekipo druži želja po spremembah

Devinsko-nabrežinski župan Igor Gabrovec je občino zaupal novi in kakovostni ekipi odbornikov. Nekateri imajo več političnih izkušenj, drugi manj oziroma nič, vse pa druži velika želja po aktivnem sodelovanju pri gradnji boljše in občanom prijaznejše občine. Kdor bo dokazal, da bo kos situaciji, bo po vsakoletnem preverjanju, kot je napovedal župan, ohranil svojo funkcijo, drugače pa bo štafetno palico predal komu drugemu.

Gabrovčeva desna roka oz. podžupan je 45-letni Mitja Petelin iz Nabrežine (Demokratska stranka). Po novem je odbornik za osebje, inovacijo, digitalizacijo javne uprave in povezljivost ter evropske projekte. Zaposlen v družinskem podjetju Infordata sistemi, je prepričan, da lahko s svojo podjetniško izkušnjo pripomore k razvoju občine. Med prioritetami, ki jih zasleduje, je nedvomno koordinacija ekipe, ki mora biti složna, saj je to bistveno. Glede nalog, ki mu jih je zaupal župan, se bo najprej lotil zaposlenih na občini, nato pa še evropskih projektov – nekaj, je potrdil, jih je že v teku, za druge pa bo treba poskrbeti. »Reorganizirati bo treba občinsko strukturo, da bo znala izkoristiti čisto vse ponujene priložnosti,« je dodal. Prepričan je, da mu bodo pri tem veliko koristili podjetniške izkušnje oz. zgled ostalih uspešnih občin. Ponudil je primer Genove, kjer so v nekaj mesecih dvignili porušeni most s t.i. project managementom, za kar so formirali ljudi in najeli zunanje strokovnjake. Veliko je nalog, tudi takih, ki prej niso obstajale, kakršna je digitalna tranzicija, kar bo skušal najboljše speljati.

Odbornik za komunalne storitve, okolje, varnost, promet, parke in rezervate, varstvo živali in pomorsko politiko je 44-letni Lorenzo Celic (Za zaliv/Zeleni), ki prebiva v Nabrežini. Zaposlen je pri deželni agenciji za varnost okolja kot kemik, v preteklem mandatu pa je sedel v opozicijskih vrstah kot neizvoljeni županski kandidat Gibanja 5 zvezd. »Prioritete bodo kajpak okolje in zagotavljanje ustreznih storitev na občinskem ozemlju. Ter seveda varnost, za katero sem si toliko prizadeval v preteklih petih letih, ko sem bil tako kritičen do nesposobnosti prejšnjega občinskega vodstva.« Čimprej želi rešiti vprašanje zloglasnih nadzornih videokamer, na katere občani še čakajo, in seveda poskrbeti za ureditev plaž, do katerih mora biti dostop prost za vsakogar, saj je proti njihovi privatizaciji.

Zelo pomembno mesto je Gabrovec prepustil 48-letni Irene Blasig Movio (Združena ekipa), ki z družino živi v Sesljanu. Nova odbornica za davke, proračun in ekonomat, politike dela in enake možnosti je zaposlena na Agenciji za javne prihodke, za sabo pa ima študij ekonomije in magisterij iz davčnega prava, kar ji bo nedvomno koristilo pri delu. Novih funkcij se bo lotila z vnemo, spoznavati je začela že različna področja in ljudi. »Gabrovec je preklical plačevanje turistične takse do konca leta in napovedal iskanje skupne poti s turističnimi operaterji oz. ponudniki namestitve, da bi jo boljše preoblikovali in nato uporabili,« je spomnila. Ob zelo pomembnih davkih in proračunu, pa ji je posebno pri srcu vprašanje enakih možnosti – preučila bo najprej, kaj je bilo narejeno in kaj bi se še dalo izboljšati. »Enake možnosti pojmujem v širšem smislu – ne le moški in ženske, vprašanje pa želim približati občanom. Potrudila se bom, da bom v času dokazala, da sem lahko koristna.«

Odbornica za kulturo, šport, izobraževanje, turizem, socialno politiko, mladinsko politiko je 49-letna Marjanka Ban (Združena ekipa); doma iz Sesljana, živi na Opčinah. Zaposlena je na Centralnem uradu za slovenski jezik Dežele FJK, kjer je upravno ekonomska svetovalka, občasno pa sodeluje tudi s prevajalkami. Med prioritetami, ki jih bo zasledovala, je ureditev življenjskega prostora ljudi v občini. »Sem sodijo najprej naša obala, s posebnim poudarkom na Sesljanskem zalivu, ki je naša vizitka, pa tudi ureditev središč ter spodbujanje turizma in kulturnih dejavnosti v njih.« Gabrovec ji je zaupal tudi resor mladinskih politik – sama je prepričana, da je potrebno ustvariti prostore, kjer bi se lahko mladi srečevali; teh je danes premalo. »Prostore, ki ne bodo zaklenjeni in jih bo mogoče koristiti med tednom za študijske obveznosti, ob vikendih pa za razvedrilne dejavnosti.« Prizadevala si bo za dobro počutje občanov: če osnovne službe delujejo, pravi, se bo to odražalo tudi v večjih projektih. Pomembno je povezovanje med različnimi akterji, ki delujejo v občini – od ustanov do društev: moto ZSŠDI »skupaj zmoremo« velja za vse – složno delo je edina pot do uspeha, meni odbornica.

Ekipo dopolnjuje 50-letni Massimo Veronese (Demokratska stranka) iz Trnovce, ki je kot inženir zaposlen na Občini Dolina, kjer vodi oddelek za tehnične storitve in prostor. Veronese letos ni bil med kandidati za svetniška mesta, od zunaj je koordiniral kandidatsko ekipo DS in bil naposled izbran za odbornika za urbanizem in prostorsko načrtovanje, javne investicije, javno premoženje in skupno lastnino. Po imenovanju za odbornika se je najprej odločil za preverjanje stanja v občinskih uradih in finančnih sredstev. »Med mojimi prioritetami je nedvomno začetek del za obnovo nabrežinskega trga, med najnujnejši posegi pa asfaltiranje cest po vaseh nad železnico. Čim prej bi rad tudi sprožil postopek za preureditev slovenske šole Šček v Nabrežini in italijanske šole Pascoli v Sesljanu,« zagotavlja Veronese.