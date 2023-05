Novo parkirišče pri katinarski bolninišnici

Zdravstveno podjetje Asugi sporoča, da je od včerajšnjega dne ob kardiološki kliniki na Katinari voznikom na voljo novo parkirišče s 340 parkirnimi mesti, ki je bilo urejeno v okviru prenove in širitve bolnišnice. Novo parkirišče je namenjeno uporabnikom bolnišničnih uslug in operaterjem, do njega pa se lahko vozniki pripeljemo z ulic del Botro in Valdoni, se pravi, da je urejeno na spodnjem pobočju bolnišnice.

Okrog bolnišnice je iskanje parkirnega mesta včasih prava utvara, celo tisto proti plačilu tik ob vhodu v bolnišnico je največkrat polno. Podjetje Asugi upa, da bodo dodatna parkirna mesta omejila ali vsaj zmanjšala neprijetnosti in težave, ki jih danes povzročajo dela na in okrog bolinšničnega centra.

Naj bralce spomnimo, da je družba Rizzani de Eccher z deli začela pred poldrugim letom. Do konca leta 2026 naj bi na območju zrasla nova pediatrična bolnišnica Burlo Garofolo in pa tretji stolp katinarske bolnišnice. Ob parkirišču naj bi nastal tudi nov paviljon, ki naj bi bil nared sredi leta 2025. V načrtih pa je tudi postavitev karantenske bolnišnice, kamor bi nastanili paciente v primeru novih pandemij, kjer bo na voljo 24 ambulant. Celotna naložba je vredna 260 milijonov evrov.