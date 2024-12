Novoletno voščilo v znamenju solidarnosti

»Naj izbruhne mir.« Z voščilom celotni skupnosti je danes na prazničnem pozdravu Tržaškega novinarskega krožka Lorena Fornasir sprejela donacijo za človekoljubno organizacijo Linea D’Ombra. Z Gian Andreo Franchijem in drugimi prostovoljci vsak večer na Trgu Libertà nudi pomoč migrantom. »Bližina, ki jo naši organizaciji izkazujejo novinarji, je dragocena. Donacija pa nam pomaga pri vsakdanjem delu, ki ga imamo na »Trgu sveta«. Danes smo sprejeli mamo s petimi otroki, ki je v mrazu in dežju prehodila pot do Trsta. Nahraniti lačne je danes revolucionarna gesta, instrument miru v boju proti vojni,« je še dodala.

Izročitev donacije je sicer sklenila srečanje, na katerem je predsednik krožka Pierluigi Sabatti povzel letošnje delovanje: »Za sabo imamo 80 prireditev, ki smo jih oblikovali v sodelovanju z drugimi tržaškimi društvi in posamezniki. Pozorni smo na kulturne potrebe mesta in sprejemamo debate na vse teme, tudi na tiste, s katerimi se včasih ne strinjamo.«

Na socialne spremembe, ki vplivajo na novinarski svet, je opozoril predsednik deželne novinarske zbornice Cristiano Degano in povabil k razmišljanju o »poteh, po kateri teče novica. Italijanski dnevniki hitro izgubljajo bralce, mladi pa sledijo Tik Toku, mediju, ki sam izbira novice z algoritmom.« Da je Trst mesto, ki je od vedno sprejemalo vse ljudi je spomnil Carlo Muscatello, predsednik novinarskega sindikata Assostampa: »Zato smo letos podelili zlatega sv. Justa velikemu tržaškemu podjetniku in solidarnostni mreži, ki skrbi za socialno ogrožene skupine ljudi.«

Več v jutrišnjem (sobotnem) Primorskem dnevniku.