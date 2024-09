O bazoviških junakih tudi v Ljubljani in Kranju

Bazoviških junakov so se včeraj na pobudo Odbora, ki nosi po njih ime, po jutranjih dogodkih na bazovski gmajni in na pokopališču pri Sv. Ani, spomnili tudi v Ljubljani in Kranju.

Slovesnost na Kongresnem trgu v Ljubljani, kjer stoji spominsko obeležje, je uvedel predsednik Društva TIGR Primorske Gorazd Humar, med gosti so bili prorektor Univerze v Ljubljani za umetnost Matjaž Drevenšek in podžupan Mestne Občine Ljubljana Boštjan Koritnik ter generalni konzul RS v Trstu Gregor Šuc. Dogajanje je povezoval igralec Danijel Malalan, slavnostna govornica je bila tržaška pesnica Marija Kostnapfel. Spregovorila je o negovanju zgodovinskega spomina in pogumu, s katerim so bazoviški junaki stopili v smrt ter na odporniški duh, ki ga je podedovalo primorsko ozemlje.