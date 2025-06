O mednarodnih lesnih podjetnikih, ki so živeli v Barkovljah

V prostorih SKD Barkovlje v Trstu (Ulici Bonafata 6) bodo jutri ob 19. uri predvajali dokumentarni film Dva brata, dve sestri, zgodbo o tragični razpetosti med lastno identiteto in ideologijo. Film govori o nekoč znameniti slovenski družini Žagar, ki je na začetku 20. stoletja na Notranjskem razvila mednarodno lesno industrijo. Lesni koncern je segal vse do Barkovelj, kjer je Franjo Žagar kupil vilo ob morju.

Vojna brata postavila na nasprotna bregova

V Barkovljah je režiser Miha Čelar tudi posnel nekaj prizorov filma, ki med drugim razkriva, kje se je nahajalo luksuzno bivališče družine. Očeta Franja sta nasledila brata Franci in Line. Prvi je poskušal ohraniti družinsko premoženje. Line pa je, navdušen nad sovjetsko idejo pravične družbe, postal komunist. Druga svetovna vojna je razdelila svet in na nasprotna bregova postavila tudi brata Žagar.

Osemdeset let za tem Francijevi hčerki Monika in Barbara Žagar v filmu raziskujeta, kaj se je zgodilo z njunim stricem in očetom.