O nasilju in smrti na balkanski poti

Zadnji dan novinarske nagrade Luchetta se bo jutri v gledališču Miela pričel s kavo in svežimi novicami. S publiko bo ob 10. uri poklepetal Marco Damilano, predsednik žirije, ki je podelila novinarske nagrade. Ob 11. uri bo na sporedu pogovor o mladih v zaporu. O tej temi se bodo pogovarjali Raffaella Calandra, zmagovalka v kategoriji za italijanski tisk, Gaia Mombelli, novinarka Sky TG24, Valeria Verdolini iz društva Antigone in novinarka Gioia Meloni. Ob 12. uri pa se bo vojni poročevalec Daniele Bellocchio pogovarjal z novinarjem Walterjem Skerkom o Mjanmaru, državi v vojni.

Danes doopoldne pa je na odru tržaškega gledališča Miela novinarsko nagrado Luchetta za najboljši novinarski prispevek o balkanski poti prejela Alessia Candito, novinarka in poročevalka dnevnika La Repubblica. V svoji novinarski analizi je Candito ponudila vpogled na »duhove na balkanski poti«, begunce, ki se premikajo odmaknjeni od oči javnosti in so na potovanju podvrženi nasilju vseh vrst.

Na srečanju, ki je sledil podelitvi, so se o nasilju na balkanski poti z novinarko pogovarjale Roberta Altin, strokovnjakinja za migracijske študije in profesorica antropologije na Univerzi v Trstu, ter finalistki nagrade Luchetta v kategoriji prispevkov o balkanski poti Anna Vitaliani in Anna Piuzzi. Pogovor je vodil Gianfranco Schiavone, predsednik solidarnostnega konzorcija ICS.

Kot je bilo slišati, je po podatkih mednarodne organizacije za migracije (IOM) na balkanski poti v Evropo med letoma 2014 in 2024 umrlo vsaj 700 beguncev. Dober del pokojnikov je ostal brez identitete, na njihovem nagrobniku piše le N. N. Nomen nescio v latinščini, neznano ime. Potem je tu nasilje, nasilje obmejnih policistov, nasilje tihotapcev in nasilje birokratov, ki v krajih, kjer begunci zaprosijo za mednarodno zaščito, pomoči potrebnim ljudem odrekajo osnovno pravico do mesta v sprejemnem centru.