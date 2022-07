O pomenu in simboliki narodne noše

Vezenine na rutah in srajčkah narodnih noš vam lahko veliko povedo. Le, če poznate njihovo simboliko. O tej in drugih zanimivostih, ki zadevajo narodno nošo, bo jutri ob 20. uri v repenski Kraški hiši predavala Marta Košuta. Spregovorila bo tudi o razlikah v tekstilu, ki se ga uporablja za sestavo narodnih noš, pa še o barvah, tipičnih za tradicionalno obleko. Srečanje Pomen narodne noše v našem prostoru prirejata Kulturno društvo Kraški dom in zadruga Naš Kras.

Kaj je pravzaprav narodna noša? In kako gledamo nanjo? Na taka in podobna vprašanja bo v Kraški hiši odgovorila Košutova, prava izvedenka za narodne noše in ena izmed glavnih organizatork in organizatorjev Kraške ohceti. Razkrila bo razlike v tekstilu in barvah, ki jih uporabljajo pri šivanju noš, razložila bo še, kako se nošo praviloma sestavi.

Marta Košuta je dolgo let pripravljala tečaje o šivanju narodne noše, najprej v Repnu, nato še v širši okolici in po vsem Krasu. V Škednju je šivanje učila enajst let in objavila knjigo Ano lejto je pasalo: o primorski noši v Škednju. Košutova je tudi avtorica knjig Tržaška noša in njena vezenina ter Križ od noše do noše.

Kraška ohcet se bliža. Letos si bosta zaročenca obljubila življenjsko zvestobo 28. avgusta, praznovanje pa se bo v Repnu začelo še kak dan prej. »Predavanje prirejamo tudi zato, da obudimo spomin na narodno nošo,« je dejala pobudnica dogodka Melania Calzi. »Pa, da ne bo na Kraški ohceti preveč napak pri njenem sestavljanju,« je še dodala.