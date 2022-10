O prvem sindikatu karabinjerjev v Trstu

»Nikakor ne želimo spreminjati vloge karabinjerja, ki danes obstaja zato, da služi vsem državljanom. Smo pa prepričani, da mora biti vsako delovno okolje dostojno in vsak uslužbenec deležen spoštovanja.« S takim pristopom je tržaški pokrajinski vodja prvega sindikata karabinjerjev Unarma 30-letni Angelo Vella v prostorih Primorskega dnevnika načel predstavitev svoje organizacije. Vojska in sindikat sta sicer besedi, ki jih še danes težko spravimo skupaj. A Unarma, uradno priznan leta 2018, je nastal v devetdesetih letih, ko je brigadir Ernesto Pallotta ustanovil istoimensko društvo in omogočil vojakom, da izrazijo svoje mnenje oz. zaprosijo za spoštovanje pravic na delovnem mestu. Z uradnim delovanjem je sindikat sicer začel le pred štirimi leti, ko je ustavno sodišče priznalo njegov obstoj. Zadnjo besedo pa je imelo ministrstvo za obrambo, ki je 14. oktobra vpisalo Unarma v zbornico vojaških sindikatov na tretje od štirih mest.

Čeprav je obstoj sindikata za večino delovnih okolij nekaj vsakdanjega, je za vojaški svet možnost uveljavljanja pravic na delovnem mestu že samo posebej priznavanje neke temeljne pravice. »To še ne pomeni, da pravic do sedaj nismo imeli. Nastala pa je potreba po organizaciji, ki bi zastopala vse zaposlene. Takoj smo naleteli na odobravanje. V Trstu in v FJK imamo veliko vpisanih, podobno kot v večjih italijanskim mestih,« je pojasnil Vella. Priznal je, da med člani trenutno ni častnikov, saj se vpisujejo raje v rimski sindikat, ker se zaradi njihove vloge večkrat selijo.