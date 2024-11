O svobodi žensk v Iranu

»V teh temnih dneh mrka razuma in človečnosti smo pri nas vse bolj prepričani, da je potrebno obnoviti in okrepiti prijateljstva in sestrske vezi z bližnjimi in oddaljenimi pomembnimi osebami, ki nam jih je usoda ponudila na življenjski poti,« so zapisali pri Pravični trgovini Senza Confini Brez Meja, kjer bodo ponovno gostili Alo Azadkia iz združenja Shirin Persia (Sladka Perzija). Ta je svoje pričevanje prvič prinesla že septembra lani.

Z Alo Azadkia se bodo o njenem delu v podporo iranskih žensk pogovarjali v soboto ob 17.30 v prostorih pravične trgovine v Ul. Torrebianca 29/B. Iz Irana se bosta povezali njeni sodelavki Atefe, ki je odgovorna pri ženski delavnici v Tekuku, in Fariba, ustanoviteljica zadruge Gojino. Kdor bo v soboto popoldne obiskal pravično trgovino, bo lahko poslušal njihove zgodbe z vsakdana in o težki poti do osebne svobode ter do udeleženosti v družbi.

Z Alo se bo nato mogoče še pogovarjati ob solidarnem aperitivu Barve in okusi žafrana.