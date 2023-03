O tovarni Wärtsilä v Rimu spet 18. aprila

Nov vladni sestanek za prihodnost tovarne Wärtsilä pri Boljuncu bo potekal 18. aprila. Na današnjem srečanju, ki je potekalo na ministrstvu za podjetništvo in nacionalno proizvodnjo v Rimu in ga je vodila podsekretarka Fausta Bergamotto, so predstavniki tovarne seznanili ostale udeležence, med njimi predstavnike Dežele FJK in sindikatov, o poteku iskanja novih industrijskih industrijskih družb, ki bi lahko prevzele vajeti boljunskega obrata. Na prihodnjem srečanju bodo predstavniki tovarne Wärtsilä predstavili oceno o ponudbah in razvojni industrijski načrt.

