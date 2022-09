O uspehu Bratov Italije v Trstu

»Med 20 glavnimi deželnimi mesti je Trst na prvem mestu po odstotku oddanih glasov Bratom Italije. Za njim je Rim, ki je imel doslej primat, kot tudi L’Aquila. To je dokaz, da ima Trst dober vodstveni kader in učinkovito militantno bazo, ki sta na terenu uspešno prepričevala volivce.« S temi besedami je volilni uspeh na včerajšnjem srečanju z novinarji pospremil pokrajinski sekretar zmagovalcev predčasnih parlamentarnih volitev Claudio Giacomelli. Na sedežu pokrajinskega vodstva Bratov Italije v Ul. Rismondo, ki so ga v noči s ponedeljka na torek vandali pomazali z napisom »Zdaj in za vedno fašisti obešeni«, je Giacomelli v spremstvu miljskega podžupana in vodje miljskega krožka zmagovalne stranke Nicole Delconteja in predstavnika devinsko-nabrežinskega krožka Massima Romite analiziral izvolitev Nicole Matteoni v poslansko zbornico. Ponosno je postregel s podatkom, da bo Matteonijeva najmlajša parlamentarka Furlanije - Julijske krajine.

Po Giacomellijevi oceni so volivci Matteonijevo, ki je sicer pristojna za šolstvo v Dipiazzevi mestni vladi, nagradili zaradi sposobnosti in vztrajnosti. »Novoizvoljena poslanka je dokaz, da v politiki niso potrebne kvote za reševanje neenakosti spolov. Če je nekdo sposoben, bo žel uspehe. Nicole Matteoni je ena od ustanoviteljic Bratov Italije v Trstu. Na kandidatno listo jo je osebno uvrstila Giorgia Meloni. In ta poteza se je izkazala za odlično,« s pohvalami na račun nove poslanke ni varčeval Giacomelli, ki je nato besedo predal predstavnikom stranke v okoliških občinah.