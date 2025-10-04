O veliki družini, ki je krojila vsakdan openskega tramvaja

Tramvaj povezuje. Povezuje Kras s Trstom, slovensko in italijansko kulturo, narode in seveda ljudi. Človeška in sentimentalna plat tramvaja sta prišli do izraza na nedavni predstavitvi knjige Prepletene zgodbe: Obrazi openskega tramvaja, ki je nastala v režiji SKD Tabor kot spremna publikacija za razstavo o tramvaju, ki je na ogled še ves prihodnji teden v openskem Prosvetnem domu. Knjigo, zbirko pričevanj tramvjerjev in drugih zaposlenih v svetu openskega tramvaja, sta napisala Dunja Sosič ter Andrea Di Matteo.

Več kot le ponatis

Nekatere zgodbe je sicer že pred leti zbrala Stanka Hrovatin in so jih tokrat ponatisnili. Za prevode oziroma lektoriranje so poskrbeli Peter Senizza, Giuditta Giraldi ter Luisa Tolmar Di Matteo. Dunja Sosič je razložila, da so sprva hoteli ponatisniti knjigo, ki je nastala ob prvi razstavi SKD Tabor o tramvaju leta 2002, z novimi intervjuji. »Naposled smo imeli v rokah novo knjigo,« je pristavila. Di Matteo je poudaril, da so se pri izbiri sogovornikov in vsebin dokaj omejili, »sicer bi lahko napisali enciklopedijo«. Vselej je izpostavil navezanost na tramvaj, ki je za mnoge neke vrste sorodnik, predvsem za Opence.

»Morda se je ta pripadnost nekoliko izgubila,« je otožno ocenil. Sosič pa je govorila o »razširjeni družini tramvaja«.