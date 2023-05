O vlogi slovenskih odvetnikov

»Ta knjiga opozarja na nekoliko pozabljeno društvo Pravnik in na vlogo odvetnikov v naši družbi«. S temi uvodnimi besedami je Martin Brecelj, v imenu Društva slovenskih izobražencev, v ponedeljek pozdravil publiko na predstavitvi enajste knjige odvetnika Draga Štoke.

Knjiga Za pravico in skupnost: Poslanstvo društva Pravnik v Trstu (Mladika, 2023) je prva Štokova strokovna knjiga po desetih knjigah esejev, spominov in proze. Publikacijo je uredil in dopolnil Ivo Jevnikar, ki je tudi vodil pogovor v Peterlinovi dvorani v Ulici Donizetti.

Po uvodnih besedah je Jevnikar pogovor začel z vprašanjem avtorju, kaj je hotel javnosti sporočiti s to knjigo. Štoka je odgovoril, da »se v našem prostoru dela krivica odvetnikom«, saj da so ti »zamolčani in to ni prav«. Štoka je predvsem nameraval izpostaviti družbeno in politično vlogo odvetnikov v naših krajih. Obenem pa je knjiga tudi zelo osebno in čustveno delo. Knjigo je Štoka namreč posvetil svojemu »odvetniškemu, narodnemu in političnemu mentorju« Franetu Tončiču.

Predvsem Tončičeva osebna biografija je navdihnila avtorja. »V tej moji glavi je ta knjiga že polnih trideset let,« tako Štoka. Knjigo si je namreč prvič omislil nekaj let po Tončičevi smrti. Čutil je potrebo po publikaciji o odvetniku, ki je dosegel ugled, kljub skromnemu izvoru in ki je tekom kariere moral kljubovati osebni tragediji. »V njem je bilo toliko človeškega, da sem moral nekaj napisati,« kot ga je opisal Štoka.

Izdajali so tudi pravni vestnik

Tončič je tako postal bodisi navdih za celotno publikacijo kot tudi neke vrste vezna nit med sestavnimi deli knjige. Poleg delovanja društva Pravnik, kateremu je Tončič predsedoval od leta 1952 do smrti leta 1978, so v knjigi zbrani življenjepisi družbeno aktivnih odvetnikov na Tržaškem in Goriškem ter cela vrsta anekdot o le-teh.