Ob burnem dogajanju veter presegel hitrost 120 km/h

Ob včerajšnjem burnem nevihtnem dogajanju je meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje Arpa ob 11. uri namerila najmočnejši sunek jugozahodnega vetra 123 kilometrov na uro. Gre po vsej verjetnosti za kombinacijo do tedaj prevladujočih vetrov iz južnih smeri in močnega sunka nevihtnega vzdolžnega vetra. Močan veter je tudi povzročal težave bodisi v pristanišču kot na objektih v mestih ter zaradi padajočih vej in dreves.

Okrepljen južni veter je sicer včeraj prevladoval in pripomogel k poplavam na Tržaškem. Kot je znano, južni vetrovi potiskajo morje ob obalo in ovirajo odtok mestne kanalizacije. V popoldanskih urah in zvečer, ko so južni vetrovi obrnili od vzhoda in severvozhoda, se je stanje počasi izboljšalo in umirjalo.