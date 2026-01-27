Ob dnevu spomina osrednja svečanost v Rižarni

Danes obeležujemo dan spomina na holokavst. 27. januarja 1945 so namreč vojaške sile rdeče armade osvobodile koncentracijsko in uničevalno taborišče Auschwitz-Birkenau na Poljskem. Žrtvam v nacifašističnih taboriščih se bodo kot običajno danes poklonili tudi v Trstu. Ob 11. uri bo na dvorišču Rižarne pri Sveti Soboti na sporedu osrednja spominska svečanost, udeležili se je bodo predstavniki civilnih, vojaških in verskih oblasti. Na devinsko-nabrežinskem koncu pa se bodo šestim deportiranim domačinom Nabrežine, Prečnika, Sesljana in Devina poklonili z odkritjem tlakovcev spomina.

Tržaški spominski dan se bo pričel že ob 9. uri v veži tržaškega zapora v Ulici Coroneo. Policija bo tam položila venec ob tablo, ki spominja na žrtev Giovannija Palatuccija, reškega kvestorja, ki so ga deportirali v Dachau, kjer je umrl. Izpred zapora bo ob 9.30 krenil tihi sprevod do tržaške železniške postaje, po poti, ki so jo opravljali deportiranci, ko so jih vodili na Poljsko in v Nemčijo. Občina Trst bo postavila venec k tabli na železniški postaji, ki spominja na odhod konvojev deportirancev iz Trsta v taborišča smrti.

Osrednje svečanosti na dvorišču Rižarne se bo lahko udeležilo največ 2200 ljudi, vhod bo možen iz Ulice Palatucci od 10.30 dalje. Pooblaščeno osebje na vhodu bo izvajalo naključne kontrole, prepovedan bo vnos dežnikov s konico in steklenic. Zastave borčevskih in drugih združenj, pa bodo morale viseti na plastičnih palicah brez konic. Proslavo bo mogoče spremljati na Facebook profilu Občine Trst.