Ob kratkotrajnih nalivih občutna osvežitev

Močnejše nevihte so se danes okrog 13. ure že pojavljale ponekod na Tržaškem, zlasti v jugovzhodnih predelih. Pojavljali so se zlasti kratkotrajni, toda kar izraziti nalivi. Nad Tržaškim zalivom so nastajali nevihtni oblaki in je bilo pogosto bliskanje in grmenje. V Boljuncu smo denimo namerili občasno jakost padavin skoraj 100 milimetrov na uro. V nekaj kratkotrajnih padavinskih fazah je v približno eni uri padlo več kot 11 milimetrov dežja. Zlasti pa se je ozračje, kjer so bile nevihte, občutno osvežilo. V Boljuncu smo danes pred nevihtami, ko je pritekal topel in vlažen zrak, namerili najvišjo dnevno temperaturo 27,8 stopinje Celzija, ob 14.20 pa 19,4 stopinje Celzija. Živo srebro se je v nekaj urah spustilo za 8,4 stopinje Celzija.

Danes se bo še nadaljevalo spremenljivo do pretežno oblačno vreme z občasnimi padavinami, deloma plohami in nevihtami. Ponekod bo lahko še nastala kakšna močnejša nevihta.

Jutri bo delno jasno do spremenljivo. Mestoma bodo lahko še nastale posamezne plohe ali nevihte. Kar sveže bo. Pihala bo šibka do zmerna burja.

V ponedeljek bo povečini sončno in topleje.