Ob močnem nalivu v Trstu voda poplavila ulice (foto in video)

Obilno deževje in toča, ki sta se danes zjutraj zgrnila nad Trst, sta povzročila v mestu kar nekaj težav. Ulice Terezijanske četrti je poplavilo, po ulicah Valdirivo, Genova in sosednjih je voda segala vsaj do gležnjev, kar je povzročalo preglavice zlasti pešcem, tudi promet pa je bil upočasnjen. Voda je zalila tudi nekatere pritlične in kletne prostore. Po Drevoredu 20. septembra je lil rjav potok, ki je stranke tamkajšnjih trgovin in prebivalce prisilil, da v notranjosti stavb počakajo, da voda odteče. Okoli 10. ure se je vsaj tu začel položaj umirjati.

Deroča voda v Ulici Commerciale (FOTODAMJ@N)