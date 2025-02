Ob oblekah Raffaelle Carrà tudi noše s Kraške ohceti

Razstavo oblek italijanske ikone stila in televizijske zvezde Raffaelle Carrà v Skladišču 26 so podaljšali do 16. marca in jo obogatili z bogatim spremljevalnim programom. Konec tedna sredi februarja bo v znamenju ljubezni. Pod sloganom Com’è bello San Valentino da Trieste in giù bo v Starem pristanišču in na drugih lokacijah mogoče prisostvovati različnim dogodkom. Program predvideva tudi vpogled v narodne noše, ki jih na Kraški ohceti nosijo mladoporočenci.

Več o spremljevalnih prireditvah sta včeraj na srečanju z novinarji povedala pristojni za kulturo v mestni vladi Giorgio Rossi in organizator razstave Federico Prandi z agencijo Prandicom - IES Trieste Lifestyle. Kot je dejal Rossi, so izredno zadovoljni z obiskom razstave oblek, ki jih je Carrà nosila med svojimi nastopi. Od konca novembra, ko so odprli razstavo, do prvega februarskega vikenda so registrirali kar pet tisoč obiskovalcev.

V nadaljevanju so predstavili spremljevalni program, ki bo potekal od 13. do 16. februarja. Dogajati se bo začelo 13. februarja ob 17. uri v dvorani Sbisà v Skladišču 26, ko bo nastopila televizijska voditeljica Maria Giovanna Elmi. Od petka, 14. februarja, do nedelje, 16. februarja, bodo imeli zaljubljeni pari na izbiro 18 gostinskih obratov, v katerih bodo lahko okušali dobrote. Veliki trg se bo te dni spremenil v trg vetrnic, ki bodo imele obliko src. Ta dogodek se bo predstavil pod geslom BorAmata in Love. 15. februarja ob 11. in 16. uri se bodo zaljubljenci lahko poljubili tudi v muzeju burje (rezervacije: museobora@gmail.com).

Istega dne ob 11. uri bo zabavno v Skladišču 26. V znamenju tradicije bo dogodek z naslovom Vabilo na ohcet, ki ga pripravljata Občina Repentabor in Las Kras. V dvorani Sbisà bodo predstavili nekatere tradicionalne oprave Kraške ohceti, ki se letos poleti vrača. O tem dogodku sta na včerajšnjem srečanju spregovorila predsednik Zadruge Naš Kras Edi Kraus in predsednik združenja Las Kras David Pizziga.