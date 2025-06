Ob poletnem solsticiju so opazovali skrivnosti Sonca

Skrivnosti rumene zvezde na dosegu vseh ljubiteljev neba

Astronomi nikoli ne počivajo. Tudi čez dan jim nebo ponuja navdih za raziskovanje, zlasti ko se zazrejo v Sonce, ki nam daje energijo in brez katerega življenja na Zemlji ne bi bilo. Kakšne so skrivnosti rumene zvezde spektralnega tipa G2?

Za radovedne ljubitelje vesolja je nacionalni zavod za astrofiziko Inaf v Trstu ob poletnem sončnem obratu (solsticiju) priredil javno opazovanje zvezde ter obisk observatorija Margherite Hack v Bazovici. Vsako uro so skupine po približno 20 ljudi vstopile v raziskovalno središče, spoznale njegovo delovanje in si s teleskopom ogledale Sonce.

»Kot javna institucija imamo v statutu zapisano, da moramo širšo javnost obveščati o svojem delovanju. Ne glede na to pravilo pa nas neizmerno veseli, ko lahko svoje delo delimo z drugimi. Odziv je zelo dober,« je ob vhodu v observatorij povedala fizičarka Giulia Iafrate, odgovorna za informativno dejavnost centra. »Na vseh srečanjih, ki jih prirejamo, dosežemo maksimalno število vpisanih,« je pristavila.

Tako je bilo tudi v soboto, ko je obiskovalce pri vhodu sprejemal Igor Coretti, odgovorni za elektronski laboratorij, ki je povzel zgodovino tega kraja. Nacionalni inštitut za astrofiziko deluje na Tržaškem na treh lokacijah: v dvorcu Basevi in vili Bazzoni v središču mesta ter v Bazovici, kjer ima postajo za opazovanje neba z observatorijem v kupoli, poimenovanem po znani astrofizičarki in nekdanji direktorici Margheriti Hack.

Tu so raziskovalci sprejemali skupine, jim ponudili ogled muzeja in enkratno izkušnjo opazovanja Sonca. S teleskopom s 60-centimetrskim premerom so otroci in odrasli videli zlasti sončne pege in izbruhe, to so velike eksplozije plazme in vročih plinov.

