Ob pomolu Audace reševali osebo v morju

Pri pomolu Audace so danes popoldne reševali osebo, ki je, kot kaže, izgubila ravnotežje in padla v morje. Na pomoč so ji priskočili prisotni, ki so jo potegnili na kopno. Na pomoč so poklicali na interventno telefonsko številko za klice v sili 112, pri čemer je na kraj kmalu prispelo mimoidoče reševalno vozilo. Zdravstveno osebje deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores jo je na kraju oskrbelo, nato so jo prepeljali v katinarsko bolnišnico, kamor so jo sprejeli z rumeno triažno kodo. O dogodku je bila obveščena obalna straža.